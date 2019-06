Het einde van een tijdperk: Apple stopt na 18 jaar met iTunes

iTunes houdt op te bestaan. Vanaf dit najaar spreidt Apple de functies van de mediabibliotheek over drie apps op de Mac: Muziek, Podcasts en Apple TV. Deze verdeling was er al op iOS-apparaten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de start van zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie.

Voor Windows-gebruikers verandert er niks. Apple heeft tegen een journalist van Billboard gezegd dat het programma daar beschikbaar blijft. Maar met de presentatie op het podium was het wel duidelijk dat het bedrijf er zelf afscheid van heeft genomen.

Werkte niet meer goed

Apple kreeg de laatste jaren het verwijt dat er te veel in iTunes zat, waardoor het programma niet goed werkte. De populariteit was al flink afgenomen. Dat erkende de iPhone-maker ook min of meer, door te grappen dat je straks via iTunes je agenda en e-mail kon beheren. Synchronisatie van je iPhone, iPad of iPod gaat voortaan via een optie in de Finder.

De presentatie van vanavond draaide grotendeels om software. Zoals ieder jaar krijgt iOS een grote update (versie 13). Het meest in het oog springt donkere modus. Dit is een steeds populairdere optie waarmee je alle witte vlakken in apps van wit en grijs naar zwart en donkergrijs kunt zetten. Het idee is dat dit 's avonds fijner kijkt en bij Apple-apparaten met een OLED-scherm (iPhone X, XS en plus-versie) de batterij spaart.

Op zowel iOS als Mac komt daarnaast de functie 'Find My', waarmee je je apparaten en vrienden kunt terugvinden. Apple zegt dat je zelfs apparaten die uitstaan met deze nieuwe app kan terugvinden. Hiervoor maakt het gebruik van bluetooth-signalen die worden opgevangen door andere apparaten. Het bedrijf belooft dat dit versleuteld en geanonimiseerd gebeurt.

'Login met Apple'

Ook was er veel ruimte voor privacyvriendelijke functies. De meest opvallende was wat Apple 'Login met Apple' noemt. Het is een alternatief voor inloggen via Google en Facebook, die het gebruiken om data te verzamelen.

Het is een functie die ontwikkelaars straks in hun app of website kunnen bouwen, waardoor je als gebruiker niet overal een nieuw account hoeft aan te maken; het aanmeldproces loopt via Apple. Het bedrijf belooft zo min mogelijk over je te delen. Als een app graag toegang tot je e-mailadres wil hebben, heb je daarnaast de keuze om een door Apple gegenereerd adres te delen, zodat de dienst niet je echte adres heeft.

Ook was er ruime aandacht voor de iPad. Die krijgt een eigen besturingssysteem, 'iPadOS' en moet daarmee een serieus alternatief voor de laptop worden. Die ambitie heeft Apple al een paar jaar, maar de kritiek was vaak dat er halfbakken uitkwam. Dat probeert Apple nu op te lossen met onder meer de mogelijkheid om USB-sticks te gebruiken en met een volwaardiger bestandsbeheer-systeem.