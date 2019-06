Premier Rutte schuift aan bij pensioenoverleg

Premier Rutte is vanavond aangeschoven bij het pensioenoverleg op het ministerie van Sociale Zaken. Minister Koolmees onderhandelt daar met de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel.

"We hopen weer een stap verder te komen", zei Rutte bij binnenkomst. Er wordt vanavond weer formeel onderhandeld, nadat Koolmees eind vorige week had gezegd dat het kabinet bereid is de pensioenleeftijd tijdelijk te bevriezen. Dat is een van de eisen van de vakbonden.

Ook wordt er gekeken naar een regeling voor mensen met zware beroepen. Die zouden eerder moeten kunnen stoppen met werken.

Vanmiddag kwamen GroenLinks en PvdA al naar het Torentje om te praten over de pensioenen. Voor een akkoord heeft het kabinet ook de steun van een oppositiepartij nodig in de Eerste Kamer.

Snelle overeenstemming gewenst

Als er geen akkoord wordt bereikt over een nieuw pensioenstelsel, dreigen de pensioenen vanaf volgend jaar gekort te worden. Snelle overeenstemming is gewenst, want om alles per 1 januari 2020 in te voeren moet de wet uiterlijk 1 juli gewijzigd zijn.

"Ik hoop dat we tot elkaar komen", zei minister Koolmees toen hij aankwam. In november klapte het overleg tussen het kabinet, werkgevers en vakbonden nog.

Betrokkenen zijn voorzichtig optimistisch, maar het is niet duidelijk of er vanavond al resultaat kan worden verwacht. Iedereen houdt er rekening mee dat het laat wordt. Het ministerie heeft voor de wachtende pers alvast versnaperingen klaargezet.