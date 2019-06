Zondagdiensten in ziekenhuizen voor betere cao

Vakbond FNV start nog vóór de zomervakantie acties in ziekenhuizen, om de eis voor een betere beloning van ziekenhuismedewerkers kracht bij te zetten. Dat is de uitkomst van een actie-overleg vanavond. Er worden handtekeningen bij het publiek verzameld en zondagdiensten gedraaid in onder meer operatiekamers en op röntgenafdelingen en kortverblijfafdelingen.

Ook worden stiptheidsacties voorbereid. Ziekenhuismedewerkers gaan zich dan strikt aan roostertijden houden. Dat betekent dat ze alle voorgeschreven pauzes zullen nemen en geen overwerk verrichten.

Ziekenhuizen in Assen, Alkmaar en Eindhoven bijten het spits af in de week van 24 juni. Mogelijk sluit Rotterdam zich hier nog bij aan. Na de zomervakantie, in augustus, worden de acties uitgebreid als de ziekenhuizen geen beter cao-bod op tafel hebben gelegd.

FNV Zorg & Welzijn wil een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag. De ziekenhuizen, verenigd in de NVZ, willen niet reageren, "omdat de onderhandelingen nog in volle gang zijn", aldus een woordvoerder.

Er vallen ongeveer 200.000 medewerkers onder de ziekenhuizen-cao.