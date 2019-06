Vandalen laten 650.000 liter water weglopen bij zwembad

Bij het vullen van een zwembad in Sprang-Capelle is zo'n 650.000 liter water weggelopen. Vandalen hebben de slang waardoor het water het bad in stroomde, op het droge gegooid.

Het terrein rond het zwembad stroomde vol water, waardoor grasmatten vernield zijn. Ook zijn er betonnen banken en lichtmasten uit de grond getrokken. Volgens Omroep Brabant schat de gemeente Waalwijk de herstelkosten op tienduizenden euro's.

"Het merendeel daarvan betreft kosten van het opruimen en schoonmaken. Daarnaast zijn er kosten voor vervanging van beplanting, lichtmasten en meubilair", schrijft de gemeente op haar website.

Daders

De daders zijn nog niet gevonden. De gemeente roept omwonenden die iets hebben gezien of gehoord op zich te melden.

Het is volgens de gemeente Waalwijk lang niet de eerste keer dat het zwembad last heeft van vandalisme. "Het zwembad heeft regelmatig last van ongewenst bezoek als het zwembad gesloten is. Dit bezoek zwemt illegaal, laat honden uit op het terrein en vernielt zaken in en rond het zwembad."

De gemeente heeft plannen om camera's bij en in de omgeving van het zwembad te plaatsen. Ook wil Waalwijk een beter hekwerk plaatsen.