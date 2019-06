Oud-leider Tiananmen-protest: 'Wat 30 jaar geleden is gestart, zal doorgaan'

Binnen China wordt er met geen woord gerept over het bloedbad dat zeker honderden mensen het leven kostte. Hongkong is nog de enige plek in het land waar inwoners wél de straat op kunnen om de slachtoffers van de Tiananmen-protesten te herdenken. De vraag is alleen: hoe lang nog?

Het is vandaag op de kop af dertig jaar geleden dat het studentenprotest op het plein in Peking met tanks en geweerschoten werd schoongeveegd. Hoeveel mensen daar precies bij om het leven komen, is nooit opgehelderd. Schattingen variëren van enkele honderden tot vele duizenden.

Oud-protestleider Han Dongfang weet het nog als de dag van gister. "Het plan was om een halfuurtje te gaan kijken", vertelt hij over het moment in 1989 dat zijn leven volledig overhoop zou gooien. "Mijn vrouw is erg nieuwsgierig, ik niet. Dat is de reden dat ik op de fiets ben gestapt. Voor mij was het geen vooropgezet plan om een democratische revolutie te ontketenen."

Daar dacht de Chinese overheid anders over. Han, destijds arbeider bij de Chinese spoorwegen, groeit in enkele weken uit tot een van de protestleiders die meerdere speeches hield op het plein. Hij weet de dans te ontspringen, maar het duurt niet lang voordat Peking hem op een lijst met gezochte personen plaats. Als hij zijn naam voorbij ziet komen op radio en televisie besluit Han dat het tijd is om zich aan te geven bij de politie.