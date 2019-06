'Wetenschappelijk instituut in feite lobbygroep industrie'

In een wetenschappelijke studie wordt hard uitgehaald naar het International Life Science Institute (ILSI). Onderzoekers van onder meer de universiteit van Cambridge stellen dat het instituut al jaren een lobby-instrument is van de industrie.

Het ILSI omschrijft zichzelf als een wereldwijd opererende non-profitorganisatie die zich inzet voor de verbetering van de menselijke gezondheid en voor bescherming van de leefomgeving, onder meer door adviezen te geven aan de Europese Unie en de Verenigde Naties.

De hoofdonderzoeker van het rapport zegt dat het instituut jarenlang het gezondheidsbeleid van overheden heeft ondermijnd. Hij baseert zich daarbij onder meer op 17.000 pagina's aan documenten uit de periode 2014-2018 die met een beroep op Amerikaanse wetgeving zijn vrijgegeven.

Daar zit onder andere een e-mail bij van Alex Malaspina. Hij was betrokken bij de oprichting van ILSI en was onder meer vice-president van Coca-Cola. Malaspina klaagt over Amerikaanse dieetrichtlijnen om het gebruik van suiker in voedsel en frisdranken te verminderen. "Deze richtlijnen zijn een ramp!", schrijft hij.

Ze kunnen volgens hem ertoe leiden dat de industrie wordt gedwongen om drastisch minder suiker te gebruiken. "We moeten erover nadenken hoe we ons stevig gaan verweren." De mail is in 2015 onder meer gestuurd aan toenmalig ILSI-directeur Suzanne Harris en bestuurders van Coca-Cola en het biotechnologisch bedrijf Monsanto.

Belangenverstrengeling

In een reactie zegt ILSI tegen The Guardian dat "de organisatie onder geen enkele omstandigheid de industrie in bescherming neemt tegen beleid en wetgeving die door de industrie als onvoordelig worden ervaren."

Maar volgens de onderzoekers zijn regionale vestigingen van ILSI die "nalieten een industrie-vriendelijke boodschap uit te dragen" door de leiding in Washington bestraft.

Het is niet voor het eerst dat er kritiek is op ILSI. Eerder waren er berichten over belangenverstrengeling, onder meer in 2012. Daarbij ging het om ILSI-functionarissen die werkten voor de Europese Autoriteit voor |Voedselveiligheid (Efsa). In 2015 nam de Wereldgezondheidsorganisatie afstand van ILSI omdat een van zijn leden banden had met de tabaksindustrie.

De studie is vandaag gepubliceerd in de journal Globalization and Health.