'EU moet vervolgd worden om verdrinkingsdood duizenden migranten'

Een groep internationale juristen wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag strafvervolging instelt tegen de Europese Unie en zijn lidstaten. In een aanklacht van ruim 200 pagina's wordt de EU verantwoordelijk gehouden voor de verdrinkingsdood van duizenden migranten op de Middellandse Zee.

De juristen stellen dat de EU vanaf 2014 koste wat het kost wilde voorkomen dat migranten van Libië overstaken naar Europa. Door het ontmoedigingsbeleid zijn ongeveer 40.000 vluchtelingen in Libië gestrand en terechtgekomen in concentratiekampen waar ze het slachtoffer werden van afgrijselijke misdaden zoals marteling en verkrachting, zo staat in de aanklacht.

Opgeofferd

"De migratiepolitiek van de EU kwam erop neer dat de levens van vluchtelingen op zee werden opgeofferd, om andere vluchtelingen af te schrikken." De aanklacht richt zich met name op de EU-lidstaten die de afgelopen jaren een prominente rol hebben gespeeld in de vluchtelingencrisis: Italië, Frankrijk en Duitsland.

Onder de juristen die de aanklacht hebben opgesteld zijn Juan Branco, die voor het internationaal strafhof heeft gewerkt, en de Israëlische jurist Omer Shatz.

Een woordvoerder van de EU zei in een eerste reactie dat alle acties van de EU gebaseerd zijn op internationale en Europese wetten. De woordvoerder zei verder dat de EU alleen in internationale wateren actief kan zijn en niet mag opereren in de territoriale wateren van Libië. Verder heeft de EU de Libische autoriteiten gevraagd om de migranten die door de Libische kustwacht uit zee zijn opgepikt, beter te behandelen.