Schaakstuk, gekocht voor een fooi, blijkt tonnen waard

De opa van de huidige eigenaar trof dit stuk in 1964 aan in een winkel in Edinburgh. Hij noch de verkoper moet de waarde ervan hebben onderkend, want het verdween als een curieus poppetje in een laatje. Slechts af en toe werd het uitgepakt om even te bewonderen.

"Mijn moeder vond het een mooi en interessant beeldje", laat de eigenaar weten. "Ze meende dat het speciaal was, misschien wel magisch."

Verrassing

Recentelijk legde de eigenaar het beeldje voor aan de taxateur van Sotheby's. Die zag meteen dat het ging om een schildknaap uit het Lewis-spel, vergelijkbaar met moderne loper.

"Meestal moeten we vertellen dat een object weinig waarde heeft", zegt hij tegen The Independent. "Maar nu zei ik: jeetje, het is een van de Lewis-schaakstukken."

Het 9 centimeter grote stuk wordt volgende maand geveild, de eerste keer dat dat gebeurt met een Lewis-stuk. De waarde wordt geschat tussen de 600.000 en 1 miljoen pond.