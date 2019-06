Zwols spookstation voor even open: 'Hopen op geslaagde test'

Bewoners van de Zwolse vinexwijk Stadshagen zijn maar wat blij dat er eindelijk treinen stoppen en vertrekken op het gloednieuwe station in hun wijk dat al anderhalf jaar buiten gebruik is. Ook al is het voorlopig maar voor twee weken. "Dit is heel erg fijn. Hier hebben we lang op gewacht", zei een van hen vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Het station werd in december 2017 opgeleverd, maar toch reed er nog geen trein, omdat de grond niet stevig genoeg bleek om de treinen er op volle snelheid te laten rijden. Aangezien een versteviging van de grond veel te duur is, wordt nu getest of de langzamere snelheid in de dienstregeling past.

Vandaar dat de treinen op het Kamperlijntje de komende veertien dagen op de stations van zowel Kampen als Zwolle ietsje eerder vertrekken.