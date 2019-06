Varende bezoeker Canal Parade Amsterdam moet betalen voor aanlegplaats

Wie met zijn boot langs de route van de Canal Parade in Amsterdam wil liggen, moet voortaan een vignet kopen, het Pride Vignet. De belangstelling is zo groot dat de gemeente en Pride Amsterdam er niet aan ontkomen maatregelen te nemen.

Met de regulering kunnen "commerciƫle randverschijnselen" worden tegengegaan, zegt Pride Amsterdam. Daarover kwamen veel klachten van bewoners, maar ook vanuit de lhbt-gemeenschap. Dat ging om commerciƫle boten die niets met de lhbt-gemeenschap te maken hadden.

Ook werd er veel afval achtergelaten in het water en langs de kant. De route wordt nu officieel evenemententerrein, waardoor het mogelijk is preventief actie te ondernemen of snel in te grijpen als er overlast dreigt te ontstaan. Er zijn huisregels opgesteld.

Zones en vakken

Vorig jaar werd de muziek van de Parade-boten geregeld overstemd door muziek van boten langs de kant. Daardoor konden de deelnemers hun boodschap niet altijd uitdragen, omdat voor de Parade-boten een geluidslimiet geldt. Het is nu verboden voor bezoekende boten om geluidsinstallaties aan boord te hebben.

Door de overweldigende belangstelling werd de vaarroute voor de deelnemers op enkele plekken zo smal dat er vertraging ontstond en de Parade langer duurde dan de tijd waarvoor een vergunning was verleend.

Om het grote aantal boten in goede banen te leiden, is de route nu ingedeeld in zones en vakken. Bezoekers kunnen vanaf vandaag een vignet kopen en meteen hun aanlegplaats uitkiezen voor de Canal Parade op 3 augustus. De prijs voor particulieren varieert van 35 tot 175 euro. Voor de sloepen van woonbootbewoners gelden aparte regels.