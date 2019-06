Nieuwe problemen voor Boeing met 737-toestellen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft nieuwe problemen ontdekt binnen de 737-serie van Boeing. Onder de getroffen vliegtuigen zijn ook 737 MAX-toestellen. Dat type is in maart wereldwijd aan de grond gehouden na twee grote ongevallen met in totaal 346 doden.

Volgens de FAA kunnen een aantal 737-toestellen onderdelen bevatten die vervangen moeten worden. Het gaat om beweegbare panelen aan de voorkant van vleugels die tijdens opstijgen en landen opwaartse druk kunnen geven. Volgens de luchtvaartautoriteit leidt het uitvallen van die onderdelen niet tot verlies van controle van het toestel, maar kan er tijdens een vlucht wel schade ontstaan.

Mogelijk honderden toestellen

Het gaat volgens Boeing om twee toesteltypes die problemen kunnen krijgen: de 737NG en de 737 MAX. Daarvan bevatten in totaal 41 vliegtuigen waarschijnlijk foutieve onderdelen. 271 andere toestellen worden gecontroleerd op mogelijke fouten.

De FAA waarschuwt dat de door fabricagefouten getroffen onderdelen binnen tien dagen opgespoord en vervangen dienen te worden. Ondertussen werkt Boeing nog steeds aan een software-update die ervoor zorgt dat de 737 MAX weer de lucht in mag.