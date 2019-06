Twaalf huizen ontruimd in Den Haag door brand

In Den Haag zijn twaalf huizen ontruimd na een uitslaande woningbrand. Die brak aan het begin van de nacht uit aan de Zuidwal en was binnen een uur onder controle. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

De bewoners van de ontruimde woningen zijn opgevangen in een moskee in de buurt. De meeste woningen worden vrijgegeven, van een paar is nog onduidelijk of de bewoners snel terug kunnen.

De brandweer controleert of er koolstofmonoxide is vrijgekomen in de huizen.