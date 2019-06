Protest in Hongarije tegen overheidsbemoeienis met wetenschap

Enkele duizenden wetenschappers hebben in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gedemonstreerd tegen een plan om het onderzoeksnetwerk van de Hongaarse Academie van Wetenschappen af te splitsen en onder toezicht van de overheid te stellen.

De betogers vinden dat daarmee de academische vrijheid en de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek in Hongarije worden ondermijnd. De regering van de in veler ogen autoritaire premier Orbán wil zich intensiever bemoeien met het onderzoek, wat volgens de wetenschappers neerkomt op "de feitelijke nationalisatie van het domein van de Academie".

'Direct economische gewin'

De regering heeft al moeizame onderhandelingen met het bestuur van de Academie gevoerd en zegt uit te zijn op meer innovatie in het wetenschappelijk onderzoek. Met belastinggeld betaalde onderzoeksprojecten moeten voortaan "direct economisch gewin" opleveren.

"We willen geen onderdeel uitmaken van de overheid", zei een van de demonstranten vanmiddag. "We zijn bang dat de regering gaat bepalen wat we moeten onderzoeken."

De wetenschappers betoogden in het voorjaar ook al eens tegen de plannen van de regering.