800 vrouwen en kinderen worden vrijgelaten uit opvangkamp Syrië

Uit het opvangkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië worden 800 vrouwen en kinderen vrijgelaten. Onder hen zijn ook familieleden van jihadisten.

De Koerdische bestuurders van het kamp zeggen dat de vrouwen en kinderen morgen worden overgedragen aan hun families, op verzoek van de stammen waartoe ze behoren. Vorige maand hebben de Koerden hierover een deal gesloten met leiders van de Arabische stammen in de stad Ain Issa.

In Al-Hol worden bijna 74.000 mensen opgevangen, onder wie 30.000 ontheemde Syriërs. Het is de bedoeling dat er op korte termijn nog meer uit het overbevolkte kamp vertrekken. Dat moet deze week gebeuren na het Suikerfeest, de afsluiting van de islamitische vastenmaand ramadan.

Duizenden strijders vastgezet

Duizenden vrouwen en kinderen van IS-strijders zijn de afgelopen maanden in het kamp terechtgekomen na het slotoffensief tegen de terreurbeweging van een coalitie onder Koerdische leiding, en met steun van de VS.

De groep die morgen uit het kamp vertrekt bestaat uit inwoners van Raqqa, dat door IS werd beschouwd als de hoofdstad van het door hen uitgeroepen kalifaat, en mensen uit de meer naar het westen gelegen stad Tabqa.

Het is de bedoeling dat degenen die uit families komen met banden met IS in de gaten worden gehouden door leden van de stam waartoe ze behoren.

In maart werd IS door de coalitie verslagen verklaard, waarna duizenden strijders in Koerdische gevangenissen werden vastgezet. Hun familieleden werden opgevangen in kampen in het noorden van Syrië. Ze komen vooral uit Syrië en Irak, maar in een apart gedeelte van Al-Hol zitten ook 12.000 mensen uit andere landen.