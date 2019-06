Trump ontkent glashard dat hij Meghan 'nasty' heeft genoemd

Trump brengt deze week een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Een ontmoeting met Meghan en prins Harry staat niet op het programma. Uiteraard zal hij wel koningin Elizabeth ontmoeten en ook prins Charles en diens vrouw Camilla.

Dat kan moeilijke situaties opleveren. Charles is een uitgesproken voorstander van maatregelen die de opwarming van de aarde moeten stoppen.

Trump heeft de opwarming van de aarde lang als een hoax beschouwd. Onder zijn presidentschap trok de VS zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs, waarin de ondertekenaars zich verplichtten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Politiek

Dinsdag ontmoet Trump de al bijna afgetreden premier May. Voorafgaand aan zijn komst, sprak hij zich in The Sunday Times vierkant uit tegen de manier waarop zij met de EU over de brexit heeft onderhandeld.

Trump vindt dat het Verenigd Koninkrijk van de onderhandelingstafel moet weglopen als de EU niet bereid is om de Britten meer tegemoet te komen. Ook stelde hij voor om de eurosceptische Nigel Farage een rol in de onderhandelingen te geven.

Daarnaast sprak hij zijn steun uit voor Boris Johnson in de strijd om de opvolging van May. Johnson was de afgelopen jaren de belangrijke criticus van May binnen haar eigen partij.

Eerste staatsbezoek

Het is de eerste keer dat Trump op staatsbezoek gaat in het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek van vorig jaar was een werkbezoek; daardoor was er bijvoorbeeld geen staatsbanket met de koningin en ook veel minder ceremonieel.

Bij dat bezoek werd er in Londen door tienduizenden Britten gedemonstreerd tegen de komst van de president.