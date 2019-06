Opnieuw twee Franse IS-strijders ter dood veroordeeld in Irak

Een Iraakse rechtbank heeft opnieuw twee Fransen ter dood veroordeeld omdat ze lid zouden zijn van terreurgroep IS. Een van hen heeft verklaard dat hij in gevangenschap is gemarteld, maar artsen die hem hebben onderzocht spreken dat tegen.

Met deze nieuwe veroordelingen komt het aantal Fransen dat de afgelopen week in Irak tot de doodstraf is veroordeeld op negen. In januari werden twaalf Franse IS-strijders door de Syrische oppositie uitgeleverd aan Irak. Morgen staan nog drie Fransen terecht.

De Syrische Democratische Strijdkrachten hebben ook meer dan 1100 Iraakse strijders uitgeleverd aan Bagdad, die ervan worden verdacht dat ze aangesloten waren bij IS. Bijna 160 van hen zijn eveneens ter dood veroordeeld.

Intimidatie of marteling

In Irak zijn behalve de Fransen nog meer uit Europa afkomstige IS-leden ter dood veroordeeld, maar geen van de Europese veroordeelden is nog geëxecuteerd. Van de duizenden processen tegen mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij IS zijn er honderden gericht tegen niet-Irakezen.

Frankrijk heeft niet geprobeerd om de gevangen genomen strijders met een Franse nationaliteit terug te halen. Wel zegt Parijs al het mogelijke te doen om te voorkomen dat de Fransen in Irak daadwerkelijk ter dood worden gebracht.

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op het grote aantal terdoodveroordelingen in Irak. Ze zijn bang dat de processen niet zorgvuldig verlopen. Veroordelingen zijn vaak gebaseerd op bekentenissen die volgens de actiegroepen worden afgedwongen door intimidatie of marteling.