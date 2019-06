Cruiseschip botst in Venetië op kade en toeristenboot

In Venetië zijn door een botsing tussen een cruiseschip en een toeristenboot vijf mensen gewond geraakt. Het schip, de MSC Opera, botste tegen een toeristische waterbus met 110 passagiers aan boord en knalde vervolgens tegen de kade.

Vermoedelijk is het ongeluk veroorzaakt doordat een staalkabel van een sleepboot brak. Vier slachtoffers zouden aan boord van de toeristenboot zijn geweest, de vijfde aan boord van het cruiseschip. Ze zijn lichtgewond. Over hun identiteit is nog niets bekend.

Het 275 meter lange cruiseschip Opera werd vijftien jaar geleden gebouwd en heeft plek voor bijna 2700 passagiers en ruim 700 bemanningsleden. Het schip is 54 meter hoog.