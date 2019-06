Eritreeër op zelfgemaakt vlot van zee gehaald bij IJmuiden

Een man op een zelfgemaakt vlot is vanochtend uit de Noordzee gehaald. Het gaat om een 26-jarige man uit Eritrea, die vanuit IJmuiden vermoedelijk naar Engeland wilde varen.

De man werd uit het water gehaald door een boot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Zijn vlot werd op het achterdek getrokken en meegenomen naar de wal. De man is vervolgens overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Jerrycans en ballonnen

Het vlot was volgens een woordvoerder van de KNRM gemaakt in een V-vorm en had een houten frame. "Aan de onderkant hingen jerrycans en zelfs ballonnen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Volgens de woordvoerder is het levensgevaarlijk om op zo'n vlot de Noordzee over te steken. "Het vlot kan zinken of kapseizen en is bovendien niet te besturen. Daarvoor heb je een motor of goedwerkend zeil nodig. Voor hetzelfde geld zou hij in een stroming terechtkomen en in plaats van Engeland pas na een lange tijd in Groenland belanden. Het is natuurlijk een wanhoopsdaad, maar het is goed dat hij uit zee is gehaald."

Gevaarlijk gebied

De man was waarschijnlijk nog niet zo lang bezig aan zijn reis, maar hij zat wel al in een gevaarlijk gebied. "Hij zat al in de aanvaarroute van de grote schepen. Een kapitein van een groot schip zou hem over het hoofd zien en hem overvaren."

Voor zover bekend is het voor het eerst dat een migrant op een zelfgemaakt vlot via de Nederlandse kust Engeland probeert te bereiken.