Israel schiet op militaire doelen in Syrië

Israël heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd op Syrische militaire doelen. Volgens Syrië zijn daarbij drie militairen om het leven gekomen.

De Syrische televisie meldt grote explosies in de buurt van Damascus en zegt dat luchtafweergeschut is ingezet.

Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt dat het een reactie is op beschietingen van de Golan-hoogvlakte een paar uur eerder. Israël houdt het Syrische leger verantwoordelijk voor die beschietingen omdat ze kwamen vanaf Syrisch grondgebied.

'Agressie'

In een verklaring heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd geen aanvallen op het eigen grondgebied te zullen tolereren. "We zullen met grote kracht reageren op elke agressie tegen ons."

De luchtaanval is de tweede aanval op Syrische doelen in een week tijd. Maandag viel het Israëlische leger een luchtafweergeschut van Syrië aan, dat had geschoten op een vliegtuig van Israël. Volgens Syrië kwam daarbij een militair om.