Nieuwe president El Salvador beëdigd

El Salvador heeft een nieuwe president. De zakenman Nayib Bukele werd in het bijzijn van een enorme menigte beëdigd op een plein in de hoofdstad San Salvador. Bij de ceremonie waren ook delegaties uit 83 landen aanwezig. Zijn ambtgenoten uit Venezuela, Nicaragua en Honduras waren niet uitgenodigd, omdat hun regeringen volgens Bukele niet democratisch zijn.

De 37-jarige Bukele werd in februari gekozen als opvolger van Salvador Sánchez Cerén, een linkse voormalige guerilla-leider, die juist nauwe contacten had met zijn ambtgenoten uit Nicaragua en Venezuela.

In zijn speech noemde Bukele El Salvador een ziek kind, na jaren van veel geweld en corruptie. Hij noemde het de taak van iedereen om voor het land te zorgen. Bukele heeft gezegd dat hij een betere relatie wil met de Verenigde Staten, waar 2,5 miljoen Salvadoranen wonen.

El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Een derde van de bevolking leeft in armoede. Zo'n tien procent is extreem arm.