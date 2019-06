Utrecht loopt uit voor zonnige Canal Pride

Utrecht is vanmiddag uitgelopen voor een vrolijke, zonnige Canal Pride. Het publiek stond rijen dik langs de Oudegracht. Op het water voer een stoet van zo'n vijftig vaak fraai versierde boten. Het motto van deze Canal Pride is 'The Magic is You'.

De Canal Pride in Utrecht wordt vaak gezien als het kleine broertje van die in Amsterdam. Maar de belangstelling lijkt ook in de Domstad jaar na jaar toe te nemen. Hoewel nog geen officiële bezoekerscijfers bekend zijn, was het in de binnenstad gezellig druk.