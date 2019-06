Trump noemt Boris Johnson een goede opvolger van May

De Amerikaanse president Trump ziet in Boris Johnson een uitstekende opvolger van de Britse premier May. "Ik denk dat Boris het heel goed zou doen."

Trump deed zijn uitspraken in een interview met het Britse tabloid The Sun, voorafgaand aan zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk dat maandag begint.

De president zei dat hij het gevecht om het leiderschap van de Conservatieve Partij nauwgezet volgt. "Ik ken de verschillende spelers, maar ik denk dat Boris uitstekend zou zijn. Ik vind hem leuk. Ik weet niet of hij gekozen gaat worden, maar hij heeft veel talent."

Verschillende andere conservatieve kandidaten hebben volgens Trump gevraagd om zijn goedkeuring. "Ik kan iedereen helpen", zei hij daarover. Namen van die kandidaten wilde hij niet geven.

Prijzende woorden

Volgens de BBC heeft Johnson nog niet gereageerd op de prijzende woorden van Trump. In het verleden heeft Johnson zich kritisch uitgelaten over de Amerikaanse president.

In 2015, toen hij nog burgemeester van Londen was, noemde hij Trump "ongeschikt om het ambt van president van de Verenigde Staten te bekleden". Ook zei hij dat hij Londenaren "niet wilde blootstellen aan het onnodige risico om Trump te ontmoeten". In 2018 was Johnson aanmerkelijk enthousiaster toen het bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk werd aangekondigd.

Koninklijke familie

Trump zal bij zijn staatsbezoek ook leden van de koninklijke familie ontmoeten. Er zijn verschillende tegendemonstraties gepland. Trump zei tegen The Sun dat hij desondanks hoopt dat hij geliefd is in Engeland. "Ik kan me niet voorstellen dat een Amerikaanse president zich ooit meer verbonden voelde met jullie geweldige land."