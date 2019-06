Klimaatactivist Greta Thunberg (16) gaat jaar spijbelen voor beter klimaat

De 16-jarige Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg gaat na de zomer een jaar niet naar school, zodat ze zich volledig kan inzetten voor de strijd tegen klimaatverandering. Dat heeft ze gezegd tijdens een klimaatactie in Oostenrijk.

Ze wil in september naar de klimaattop van de Verenigde Naties in New York en ook wil ze in december de wereldklimaatconferentie in Chili bezoeken. Haar familie heeft tegen het Duitse persbureau DPA gezegd dat ze aan het onderzoeken zijn hoe ze het snelst de Atlantische Oceaan kan oversteken. Ze wil varen omdat ze vanwege haar overtuiging niet wil vliegen.

Schoolstakingen

Met haar wekelijkse schoolstaking inspireerde Thunberg jongeren wereldwijd om te spijbelen voor een beter klimaat, ook in Nederland liepen duizenden klimaatspijbelaars meerdere keren mee met een protestmars.

Dat zoveel jongeren spijbelen voor het klimaat, noemt Thunberg een teken aan de leiders. "Het geeft aan dat er iets erg fout zit. En het gaat ook niet goed. De wereldwijde uitstoot stijgt nog steeds. We doen veel te weinig aan deze noodsituatie. De tijd dringt en daarom heb ik besloten om een sabbatical van een jaar te nemen", zei Thunberg in Wenen.