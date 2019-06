Slagerij opnieuw beschoten in Utrechtse wijk Zuilen

Een slagerij in Utrecht is voor de tweede keer in korte tijd beschoten. Vannacht werd het pand onder vuur genomen. Volgens de politie is er ook iets neergelegd wat mogelijk een explosief is. De omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie gaat het explosief veilig stellen, zegt de politie op Twitter.

In de nacht van zondag op maandag werd de slagerij ook al beschoten. In het rolluik van de slagerij zaten toen kogelgaten.

Of er een verband is tussen de twee schietincidenten in de Utrechtse wijk Zuilen is onbekend. Bij beide raakte niemand gewond.