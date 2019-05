Werknemer richt bloedbad aan in gemeentehuis Virginia

In de Amerikaanse kustplaats Virginia Beach zijn zeker elf mensen om het leven gekomen toen een man het vuur opende in het gemeentehuis. De dader was een ambtenaar die in het complex werkte. Hij is door de politie doodgeschoten.

Details over wat er is gebeurd ontbreken nog. De politie zegt wel te weten dat de schutter alleen handelde. Zes mensen zijn gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

"Dit is de ergste dag in de geschiedenis van Virginia Beach", reageert de burgemeester. "De slachtoffers zijn onze vrienden, collega's en buren."

Virginia Beach is een toeristische stad aan de oostkust van de VS. Er wonen ongeveer 450.000 mensen.