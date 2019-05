Schoten gelost in Rotterdam en Amsterdam

In Rotterdam en Amsterdam zijn vanavond op straat schoten gelost. Beide incidenten gebeurden terwijl het licht was en er mensen op straat waren.

Even na 21.00 uur vuurde iemand op de Jachthuisstraat in Rotterdam meerdere schoten af en daarbij raakte een persoon gewond. Twee verdachten zijn opgepakt.

Een uur later was er in Amsterdam-West ook een schietpartij, in de Kinkerbuurt. Volgens de politie is het nog onduidelijk of er daar iemand gewond is geraakt. De schutter is spoorloos. Via Burgernet is de politie op zoek naar een man met getinte huidskleur, die een zwarte jas met een zwarte broek draagt.