FNV boos na vijfde dodelijke ongeval in twee jaar bij overslagbedrijf

FNV Havens wil dat de inspectie SZW ingrijpt bij de bedrijven van Steinweg Handelsveem. Bij de overslagbedrijven zijn in de afgelopen twee jaar vijf dodelijke ongelukken gebeurd.

Gisteren overleed een man die op 19 mei een ongeluk kreeg bij Marcor, een van de zusterbedrijven van Steinweg, in de Rotterdamse haven. Bij de overslag van goederen zou er lading zijn verschoven, waarna een grijper omviel en de man raakte, schrijft RTV Rijnmond.

Voor Niek Stam van FNV Havens is de maat vol. Zowel de politiek als de arbeidsinspectie moeten actie ondernemen. "Ga achter Steinweg aan. Of moeten er eerst meer doden vallen?" De inspectie liet na een eerder ongeluk al weten dat de veiligheid in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf is.

Veilige Haven

Van de vijf ongelukken gebeurde er drie bij bedrijven in Moerdijk en twee in de Rotterdamse haven. Voor een van de ongelukken heeft het bedrijf een boete van 45.000 euro gekregen. "Als er zoveel mensen verongelukken, dan is er iets goed fout met de cultuur binnen een bedrijf", aldus Stam.

Bronnen in de haven zeggen tegen RTV Rijnmond dat Steinweg zich heeft terugtrokken uit het project Veilige Haven. Dat is bedoeld om de veiligheid bij bedrijven in de haven te bevorderen. Medewerkers kunnen via de computer een certificaat halen. Steinweg zou onder meer vanwege de kosten (250 euro per werknemer) niet meer meedoen.

RTV Rijnmond heeft Marcor en Steinweg om een reactie gevraagd. De bedrijven willen vooralsnog niet reageren.