Amerikaanse spellingwedstrijd eindigt voor het eerst met acht winnaars

De 92ste National Spelling Bee wedstrijd in Amerika is gewonnen door maar liefst acht deelnemers, zes jongens en twee meisjes. De drie uur durende finale eindigde in een gelijkspel nadat de jury door zijn moeilijke woorden heen was.

Zes keer eerder eindigde de jaarlijkse spellingwedstrijd in een gelijkspel tussen twee deelnemers, nooit eerder was de groep winnaars zo groot. Opvallend is dat de laatste veertien winnaars allemaal leerlingen zijn met een Indiase achtergrond. Dit jaar geldt dat voor zes van de acht kinderen.

Na de zeventiende ronde kondigde presentator Jacques Bailly aan dat als de acht deelnemers nog drie rondes zouden overleven de tieners allemaal zouden worden uitgeroepen tot winnaar. "We gooien het woordenboek op jullie af en tot nu toe laten jullie het boek zien wie de baas is", zei Bailly.

In totaal deden 562 leerlingen mee aan de wedstrijd, aan de finale begonnen twintig deelnemers. Alle winnaars hebben een beker gekregen en 50.000 dollar prijzengeld gewonnen.