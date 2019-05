Wilders: geblokkeerd door Twitter na bericht over D66

PVV-leider Geert Wilders zegt tijdelijk geblokkeerd te zijn door Twitter. Dat gebeurde na een tweet over D66. Het bedrijf heeft Wilders laten weten dat hij de regels omtrent "hatelijk gedrag" heeft geschonden. Twitter wil niet op individuele gevallen reageren en verwijst naar de gedragsregels.

Wilders kan niet geloven dat hij is geblokkeerd. "Ongelooflijk, een twitterblock voor kritiek op Jetten. Tijdelijk met het dreigement erbij die definitief te maken. Afzenders van doodsbedreigingen aan me worden vaak wel door Twitter getolereerd, maar een feitelijke tweet van me over een collega niet. Waanzin."

De aanleiding, de tweet over D66, is inmiddels verwijderd. Dit kan een eis van Twitter zijn om de blokkade te kunnen opheffen.

Wilders schreef in het bericht: "Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van D66 die de grenzen open laten en meer en meer islam importeren om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan zoals antisemitisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, terrorisme en haat. #keppelop #islamweg #SukkelsD66."