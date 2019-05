Student in kritieke toestand uit Maas gehaald na sprong van brug

In Maastricht is een student in kritieke toestand uit het water gehaald. Hij wordt volgens de politie gereanimeerd. Er is lang naar de man gezocht.

De man sprong vanmorgen met een andere student van de Wilhelminabrug in de Maas, volgens de politie. Die tweede springer kon snel weer aan wal klimmen, meldt 1Limburg. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en wordt ondervraagd.

Het is onduidelijk waarom de twee in het water sprongen, zegt de politie. Volgens De Telegraaf hadden ze gedronken.