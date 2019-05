De anti-abortusbeweging in de VS krijgt vleugels

Voor de anti-abortusbeweging is dit het ideaal. "We gaan in Missouri de goede kant op", zegt Brian Westbrook van de anti-abortusbeweging Coalition for Life. "Missouri heeft in Amerika het voortouw genomen met de anti-abortusbeweging." Hij erkent wel dat het een lange strijd zal zijn. "Dit gevecht is waarschijnlijk nooit voorbij."

Toch is er binnen de anti-abortusbeweging ook verdeeldheid. Hoewel er bij conservatieven brede steun is voor het terugdraaien van Roe vs Wade, zijn er grote verschillen van mening over hoe dit doel moet worden bereikt.

Zo vindt de bekende televisiedominee Pat Robertson, een felle tegenstander van het recht op abortus, het totaalverbod in Alabama te ver gaan. Hij wil dat er uitzonderingen mogelijk blijven voor slachtoffers van incest en verkrachting.

Eigenbelang speelt ook een rol. Sommige tegenstanders van abortus willen liever een geleidelijke koers varen. Zij zijn bang dat wetten zoals die in Alabama en Missouri hun doel voorbij schieten. Die zijn in hun ogen zo extreem dat het Hooggerechtshof ze nooit zal goedkeuren.