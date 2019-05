Dode bij schietincident in Utrecht

In de Utrechtse Kanaalstraat is tegen 21.30 uur een man neergeschoten. Hij is in de loop van de avond aan zijn verwondingen bezweken. De daders zijn gevlucht, het is onduidelijk hoeveel mensen bij het schietincident betrokken waren.

Ook de toedracht is nog niet bekend. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Het schietincident ter hoogte van de Billitonkade leidde tot grootschalige inzet van hulpdiensten. De straat werd voor een groot deel afgezet.

In de wijk Lombok werd eerder deze week ook al geschoten. Toen waren een pand aan de Laan van Nieuw Guinea en een gebouw aan het Moskeeplein doelwit.