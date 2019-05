Wereldrecord 'lange mensen op één locatie' gebroken in Utrecht

Smit: "Als lang persoon trek je altijd aandacht. Het is een gemakkelijk en voor de hand liggend gespreksonderwerp. Twee op de drie mensen maken er een opmerking over. Ik vind dat op zich niet vervelend, maar ik ken mensen die zich er enorm aan ergeren."

Ook iets als kleding kopen is lastig voor vrouwen boven de 1,80 meter, weet Smit. "In normale winkels slaag ik bijna nooit. Die hebben hooguit standaardkleding voor lange maten, maar geen bijzondere dingen. In het verleden leek het weleens alsof ik constant in de rouw was, omdat ik alleen maar zwart droeg. Dat was het enige dat ik gewone winkels kon krijgen."

Regels

Of het gebroken wereldrecord van vandaag ook in het Guinness Book of Records terechtkomt, is nog de vraag. De poging is in ieder geval officieel bij de organisatie aangemeld, zegt Smit. Er liepen vandaag drie onafhankelijke waarnemers rond - overigens niet van Guinness - om te controleren of alles volgens de regels verliep.

"Maar het kan nog weken duren voordat Guinness het record officieel erkent", zegt Smit. "En een garantie om in het boek te komen, heb je niet. Wel denk ik dat we een goede kans maken. Dit valt volgens mij meer op dan het wereldrecord poffertjes bakken."