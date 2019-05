Twee kinderen in snikhete auto: 'Ik zou mijn hond niet eens zo achterlaten'

De politie heeft vanmiddag twee kleine kinderen bevrijd uit een hete auto op het Stadhuisplein in Tilburg. De kinderen zaten mogelijk meer dan drie uur in het voertuig, dat midden op het Stadhuisplein in de zon stond geparkeerd.

Beide ouders zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Volgens Omroep Brabant zijn de vader en moeder niet aangehouden.

Parkeerverbod

De auto stond op een opvallende plek: midden op het Stadhuisplein, waar een parkeerverbod geldt. De auto stond nabij lunchroom De Carrousel van eigenaar Jan Willemse.

Bezorgde mensen attendeerden hem erop dat er kinderen in zaten. Toen Willemse ging kijken, zag hij een kind in een Max-cosi en een ouder kind in een auto die volgens hem "nog geen vijftig euro" waard was.

Willemse schatte de kinderen ongeveer 1,5 en 4 jaar oud. "En de zon scheen er vol op, dus dan wordt zo'n auto al snel een broeikas. Ik zou mijn hond niet eens zo achterlaten. Ik heb toen de politie gebeld", zegt Willemse tegen de NOS.

Hij zag meteen dat de kinderen er nog gezond uitzagen. "Anders hadden we de ruiten wel ingegooid."

'Enorm opgeblazen'

De politie haalde de kinderen uiteindelijk uit de auto door het oudste kind de deur van binnenuit open te laten doen. Daarna duurde het nog twee uur voordat de ouders terugkeerden bij de auto met een derde kind. Mogelijk hadden ze gewinkeld in de stad, aangezien ze volgens Willemse met tassen van een kledingwinkel terugkeerden.

Op sociale media gaat rond dat Willemse geen water mocht geven aan de kinderen omdat het ramadan is. Dat is niet waar, zegt Willemse. "Ik heb ze twee flesjes water gebracht."

Of de ouders de kinderen niet hebben toegestaan water te drinken, weet Willemse niet. "Ze hebben er niet van gedronken. Waarom is mij niet duidelijk. Dat heb ik verder ook aan de politie gelaten. Maar er was met die kinderen verder niets aan de hand. Dat verhaal is enorm opgeblazen, allemaal."

Ook de politie zegt "geen idee" te hebben of de kinderen geen water mochten. De kinderen zijn nog wel onderzocht in twee ambulances. Over hun gezondheid is verder niets bekendgemaakt. De ouders moesten mee naar het politiebureau.