Automobilisten rijden roekeloze bestuurder klem op A12 bij Duiven

Op de A12 bij Duiven in Gelderland hebben automobilisten een medeweggebruiker klemgereden, omdat hij gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De 32-jarige man in kwestie slingerde volgens Omroep Gelderland over de snelweg, wisselde continu van rijstrook en reed met verschillende snelheden.

Hij bleek onder invloed te zijn van cocaïne. Andere automobilisten besloten in afwachting van de politie in te grijpen. Volgens de politie Oost-Nederland zette een bestuurder van een busje zijn wagen voor de auto, zodat hij niet verder kon. Een andere auto zette hem toen klem.

De politie is zeer te spreken over de actie. "De bestuurders hebben dit heel goed en beheerst gedaan, ook was het in dit geval noodzakelijk." Wel benadrukt de politie dat bestuurders in dit soort situaties altijd goed hun eigen veiligheid voor ogen moeten houden.

Het rijbewijs van de gevaarlijke automobilist is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen.