Est in Nederlandse cel aangehouden voor moord op kickbokser in 2001

De politie heeft dinsdagavond een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001. Het gaat om een 46-jarige man uit Estland, die zich zelf meldde bij de politie.

Volgens De Telegraaf zat de man al in Nederland vast en is hij aangehouden in de penitentiaire inrichting in Ter Apel. Hij zou daar zitten voor onder meer vuurwapenbezit. Hij zou spijt hebben van zijn daden en een bekentenis willen afleggen. Het is niet bekend of dat inmiddels is gebeurd. De verdachte zou na het einde van zijn celstraf Nederland worden uitgezet.

Liquidatie

De Nijs (38) werd op 22 juni 2001 's middags doodgeschoten in het centrum van Alkmaar. De gestolen vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in Alkmaar-Noord. Het motief voor de moord is nooit opgehelderd. De politie sprak eerder van een mogelijke afrekening. Verhalen over drugsschulden van het slachtoffer zijn nooit bevestigd.

De verdachte wordt verhoord en zal morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.