Strengere aanpak vrachtwagenchauffeurs die overnachten op vluchtstrook

Slapen op de vluchtstrook. Het klinkt gevaarlijk en dat is het ook, maar veel vrachtwagenchauffeurs doen het door het gebrek aan parkeerplekken voor vrachtwagens. Dat is vooral een groot probleem op feestdagen, zoals Hemelvaartsdag. Vrachtwagens mogen dan in Duitsland de weg niet op, waardoor de chauffeurs genoodzaakt zijn om ergens in Nederland een parkeerplek te vinden. Ook op zondagen is het problematisch.

Om te voorkomen dat de vrachtwagens eindigen op de vluchtstrook en daarmee gevaarlijke situaties veroorzaken, voert Rijkswaterschap vanaf dit jaar extra controles uit op feestdagen.

Op de A58 leidde dat volgens deze weginspecteur gisteravond tot het wegsturen van zes stilstaande vrachtwagens: