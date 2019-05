Monet schreef brief over Zaandam: 'Hij was betoverd door de Zaanstreek'

Vanaf vandaag wordt in het Zaans Museum een brief tentoongesteld die de Franse schilder Claude Monet schreef toen hij in 1871 de Zaanstreek bezocht. Monet schreef dat hij erg onder de indruk was van Zaandam.

De bijna 148 jaar oude brief was gericht aan zijn vriend Camille Pissarro, met wie hij een tijdje in Londen had gezeten. Monet was net aangekomen in de Zaanstreek, toen hij op papier zette wat zijn indruk was van de plek. "Ik geloof dat we hier een heel fijn onderkomen gaan hebben. De Hollanders lijken me zeer vriendelijk en gastvrij."

Zaanstreek was not done

Martine Verstraeten kocht de brief namens het museum, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Als die brief ergens hoort, is het natuurlijk in het Zaans Museum. Monet was echt betoverd door de Zaanstreek. En dat was heel bijzonder omdat schilders in die tijd helemaal niet naar Zaandam gingen. Dat was een beetje not done."

Volgens haar is het belangrijk dat de brief daar is. "Omdat Monet met een bijzondere blik kijkt naar de Zaanstreek en hij de Zaanstreek ook heeft vastgelegd vlak voor de industriƫle revolutie."

In de vier maanden dat Monet in Zaandam verbleef, maakte hij 25 schilderijen.

Wereldberoemd papier

De originele brief van Monet is van 30 mei tot en met 2 juni te zien in het Zaans Museum. Vanwege de kwetsbaarheid van het papier zal daarna een duplicaat van de brief gepresenteerd worden.

Overigens zal nog onderzocht worden of het papier waarop Monet destijds zijn boodschap schreef Zaans papier was, meldt NH Nieuws. "Zaans papier was destijds wereldberoemd en wordt over heel de wereld teruggevonden."