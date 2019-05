Betaling webwinkels voortaan zichtbaar op bankafschrift

Vanaf nu is op bankafschriften vaker te zien bij welke webwinkel iemand een aankoop heeft gedaan. Betalingsverwerker Mollie, de marktleider op dit gebied, toont voortaan meteen de naam van de winkel. Tot nu toe was de webshop alleen terug te vinden in de omschrijving. Dat leidde tot verwarring bij consumenten.

In apps van diverse grote banken is de winkelnaam voortaan meteen te zien. Rabobank heeft de technologie daarvoor ontwikkeld in samenwerking met Mollie. De betaaldienstverlener vindt het belangrijk dat de consument kan zien waar hij zijn aankoop heeft gedaan en zegt dat het ook goed is voor de zichtbaarheid van de webwinkel. Mollie bedient naar eigen zeggen ongeveer de helft van de Nederlandse markt.

Simpel verholpen

Volgens Rabobank denken veel mensen die een onbekende naam in hun bank-app zien staan in eerste instantie dat er iets niet klopt. Dat wordt nu voorkomen. Ook zijn afboekingen direct te controleren als eerst de naam van de webshop wordt vermeld. De naam Mollie staat er nog wel bij, dat is wettelijk verplicht.

De Rabobank is ook met andere grote betaaldienstverleners in gesprek om deze methode in te voeren.

De Consumentenbond signaleerde de ergernis al jaren geleden en stelde vorig jaar een meldpunt in: onbegrijpelijke namen op je bankafschrift. "Eerder was het volgens de banken niet mogelijk om het op te lossen, maar het is de Rabobank nu op een redelijk eenvoudige manier wel gelukt. Daarmee is een kleine ergernis simpel verholpen."