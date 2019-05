Sportvelden voorlopig niet vrij van chemische bestrijdingsmiddelen

'Ontzettend ingewikkeld'

In 2015 kwamen verschillende partijen, waaronder de VSG en NOC*NSF, tot een Green Deal Sportvelden. Daarin spraken ze af vanaf 2020 alleen nog landbouwgif te gebruiken als dat strikt noodzakelijk is. Inmiddels is duidelijk dat dit niet bij alle verenigingen gaat lukken.

"Als er volgend jaar een totaalverbod komt op bestrijdingsmiddelen, betekent dat dat miljoenen mensen niet kunnen sporten. Het gaat om tienduizenden sportvelden en die zijn ontzettend ingewikkeld te onderhouden zonder gewasbeschermingsmiddelen", zegt voorzitter André de Jeu van de VSG. De chemische middelen vormen volgens De Jeu geen gevaar voor de gezondheid. "Als ik op de fiets naar de stad rijd, krijg ik meer troep binnen dan op zo'n sportveld."

'Gewoon even wennen'

NOC*NSF zegt dat veel sportverenigingen wel proberen om geen chemische middelen te gebruiken. "Bij een aantal verenigingen lukt dat ook. Zo is het bij veel golfbanen redelijk goed op orde. Maar het is de vraag of daar ook in de toekomst helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn." Algen en onkruid kunnen weer oprukken op velden, bijvoorbeeld bij veranderende weersomstandigheden.

In de Volkskrant staat het voorbeeld van voetbalvereniging ASV'33 uit Aarle-Rixtel in Noord-Brabant, waar geen chemische middelen meer worden gebruikt. Het beheer van de velden kost daardoor meer tijd, zegt de vicevoorzitter van ASV'33. Hij denkt dat alle verenigingen op termijn overstappen op biologische middelen. "Clubs moeten gewoon even wennen, meer niet", zegt hij in de krant.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil nog niet reageren op de berichtgeving rond de Green Deal Sportvelden. Staatssecretaris Van Veldhoven praat volgende week met de Tweede Kamer over bestrijdingsmiddelen.