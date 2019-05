Japanse 'toeristenherten' dood door kilo's plastic in hun maag

Zeker zes herten zijn de afgelopen maanden in de Japanse stad Nara doodgegaan omdat ze kilo's plastic in hun maag hadden. Juist vanwege de honderden tamme herten die er rondlopen is Nara met zo'n twee miljoen bezoekers per jaar een grote trekpleister voor toeristen.

In kraampjes worden speciale crackers verkocht om aan de nationaal beschermde herten te voeren, maar soms voeren toeristen ze ook andere dingen. Herten zien geen verschil tussen voedsel en plastic. Wordt het eten ze op neushoogte aangeboden dan kunnen ze dat alleen ruiken en niet zien, waardoor ze ook het plastic opeten.

Dierenartsen kwamen het probleem op het spoor na autopsie op herten die zonder aanwijsbare oorzaak waren gestorven. Zo werd in de maag van een 17 jaar oude, zwaar vermagerde hinde een klomp plastic van 3,2 kilo aangetroffen. Ook vijf andere herten hadden plastic in hun maag, de grootste hoeveelheid was 4,3 kilo.

Herkauwers

Herten hebben net als koeien vier magen en zijn herkauwers. Door het plastic in die magen wordt het proces van herkauwen verstoord en kan het dier ook geen nieuw voedsel meer opnemen.

De organisatie die zich in Nara met het welzijn van de herten bezighoudt, heeft toeristen opgeroepen voorzichtig te zijn met wat ze de dieren te eten geven. Ook wordt hen gevraagd om geen vuilnis achter te laten.