'Christelijke muziek is een wereld waar mensen geen weet van hebben'

Mineo is een hiphopartiest die al een paar jaar aan de weg timmert. "Hij combineert zijn liefde voor hiphop met wat hij gelooft. En in zijn muziek zit zijn kijk op het leven verwerkt."

In het nummer You Can't Stop Me rapt Mineo over twijfels die hij heeft. "Hij heeft elementen in zijn muziek die voor gelovigen net wat helderder zijn. Hij rapt over zijn innerlijke strijd. 'Misschien ben ik wel niet zo goed als Jimi Hendrix', vraagt hij zich af. Hij is heel eerlijk."

Durven

Van Vuuren denkt dat kerkgangers zich over het algemeen wat breder aan het oriënteren zijn de laatste jaren. "Misschien durven we wat meer over onze grenzen te kijken en muziek te luisteren die niet heel duidelijk over God gaat."

"Maar tegelijkertijd", vervolgt Van Vuuren. "Zijn er ook zoveel muzikanten die hun gelovige achtergrond in hun muziek verwerken en dat wordt dan meteen breed opgepakt. Iemand als Lauren Daigle wint nu de ene prijs na de andere en is een rising star bij Sky Radio. Ja, en wij draaiden haar drie jaar geleden al."