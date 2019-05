Scholen hebben volgend jaar minder geld voor schoolspullen

Scholen hebben volgend jaar 115 miljoen euro minder te besteden aan gebouwen, schriften en tafels. Het ministerie van Onderwijs bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. Reden is dat zich meer studenten hebben aangemeld voor het hoger onderwijs dan verwacht.

Het ministerie schat elk jaar in hoeveel scholieren de overstap gaan maken naar een hogeschool of universiteit. Als dat er uiteindelijk "maar een paar procent meer worden", dan ontstaat er een gat op de begroting van Onderwijs dat door het hele onderwijs moet worden opgevangen, dus inclusief basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat is vaker gebeurd.

Het gat dat dit studiejaar is ontstaan, wordt opgevuld door een deel van het budget niet aan te passen aan de inflatie. Het gaat om het potje 'loon en prijsindicatie'. Er is voor gekozen om de lonen van leraren buiten schot te laten. Maar er wordt 115 miljoen minder uitgekeerd voor schoolspullen.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat dit bedrag nog niet in de boeken van de scholen stond. "In jaren van crisis is er weleens voor gekozen om helemaal geen inflatiecorrectie uit te keren." Dus het is een bedrag waar ze op de begroting geen rekening mee houden. Maar het komt er in de praktijk wel op neer dat er minder schriften gekocht kunnen worden.