Justitie en branche willen af van foute hostingbedrijven

Het is nog erg lastig om bulletproof hosts te vervolgen. "Er is een Europese verordening, waar in staat dat je bedrijven in principe niet verantwoordelijk kan stellen voor de content die ze hosten", zegt cybercrime-officier van justitie Martijn Egberts. "Het is bijzonder moeilijk om aan te tonen dat ze opzettelijk de ogen sluiten voor wat er bij hen wordt opgeslagen of op hun netwerk wordt uitgewisseld."

Hij hoopt dat de bonafide bedrijven daar verandering in kunnen brengen. Brancheorganisatie Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) heeft onlangs met de aangesloten netwerk- en hostingbedrijven afgesproken dat zij beter hun best gaan doen om illegale content weg te halen.

"Ze zullen dus druk moeten uitoefenen op hun klanten om het eraf te halen", zegt directeur Michiel Steltman van DINL. "En als bedrijven erop worden gewezen dat er rotzooi in hun netwerk staat en ze doen er niets aan, dan kunnen ze in het vizier van de opsporingsautoriteiten komen."

100.000 euro

Officier van justitie Egberts: "Als jij meldingen over kinderporno krijgt maar daar vervolgens niets tegen doet, terwijl de rest van de branche wél actie onderneemt, dan hopen wij makkelijker te kunnen bewijzen dat jij met opzet de andere kant op kijkt en zo criminelen faciliteert."

Hij vergelijkt het met onderzoek naar witwassen. "Het is in Nederland niet strafbaar om rond te lopen met 100.000 euro op zak, maar het is wel een indicatie dat je je bezighoudt met criminaliteit. Een hostingbedrijf heeft nu nog de vrijheid om nergens op te letten, maar het kan ook een indicatie worden dat het zich richt op een publiek dat zich bezighoudt met strafbare feiten."