Molukse jongeren maken afspraken om wijk Maastricht 'Moluks te houden'

Een groep jonge Molukse bewoners van de wijk Heer in Maastricht heeft extra afspraken gemaakt met woningcorporatie Woonpunt om de wijk "Moluks te houden". Vorige maand werd een leegstaande woning in de wijk beklad en beschadigd, nadat niet-Molukkers het huis hadden bezichtigd.

"Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers", stond op het raam geverfd. Ook zijn er eieren en bloem tegen de gevel gegooid en waren de ruiten ingegooid. De actie was mogelijk het gevolg van een brief die de jongeren hadden verspreid in de wijk. Daarin verweten zij de woningcorporatie dat zij niet-Molukkers een huis wilden toekennen, achter de rug van de gemeenschap om.

Woonpunt besloot geen aangifte te doen. "We waren er natuurlijk niet blij mee. Maar we wilden geen olie op het vuur gooien", zegt een woordvoerder. "Het gesprek met de wijk vonden we belangrijker."

De Maastrichtse wijk is een van de 45 nog overgebleven Molukse wijken in Nederland. Alle 129 woningen zijn verhuurd aan mensen met een Molukse achtergrond. De Molukkers zijn nakomelingen van de 12.500 militairen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger die met hun gezinnen in 1951 naar Nederland kwamen, in de hoop later naar een eigen staat op de Zuid-Molukken te kunnen gaan. Ze werden in de jaren vijftig opgevangen in kampen, in de jaren zestig kregen ze door de overheid aparte wijken toegekend. Dat waren er ooit 60.

'Geen discriminatie'

Dat Molukkers voorrang hebben in de Molukse wijken, komt voort uit afspraken die de overheid ooit met de gemeenschap heeft gemaakt. "Ook al ben ik vier generaties verder, voor mij is een afspraak een afspraak", zegt Djehoshua Sahetapy. Hij voert het woord namens de zestien Molukse jongeren die de afgelopen tijd in gesprek waren met Woonpunt. Zij hebben handtekeningen verzameld in de wijk om hun draagvlak te bewijzen. De daders van de vernielingen zegt Sahetapy niet te kennen. "Wij wilden in gesprek, omdat wij ons cultureel erfgoed wilden beschermen."

Over de bijzondere status van de Molukse wijk verwijst ook een woordvoerder van Woonpunt naar het verleden. "Wij komen afspraken na. Het heeft niets met discriminatie te maken. Andere bevolkingsgroepen delen niet het verleden van de Molukkers."

Beleid van Woonpunt was al dat mensen met een Molukse achtergrond voorrang krijgen, "mits ze voldoen aan aan de criteria die gelden qua huishoudsamenstelling en inkomen". Nieuw is dat ook alleenstaanden of koppels in aanmerking kunnen komen voor de relatief grote woningen, die ooit gebouwd zijn als gezinswoningen. De jongeren willen zo ook starters een kans geven. Sahetapy: "Het zijn andere tijden, mensen beginnen later met kinderen."

Woningen doorgeven

Wanneer het niet lukt om een woning aan iemand te verhuren uit de gemeenschap, belooft Woonpunt voortaan eerst de verenigde Molukse jongeren te raadplegen, voordat niet-Molukkers een kans krijgen. Ook wil Woonpunt het 'Rumah Tua-principe' gaan hanteren. Daarbij kunnen huurwoningen onder voorwaarden worden doorgegeven van generatie op generatie.

De afspraken zijn vanavond besproken op een bijeenkomst en door Woonpunt verspreid in een persbericht. Ze staan nog niet zwart op wit, zegt Sahetapy, die hoop dat dat snel gebeurt. .