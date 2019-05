Bommelding station Brussel-Noord legt ook autoverkeer van de stad plat

Een bommelding op station Brussel-Noord ontregelt een groot deel van de stad. Het station is ontruimd, treinen rijden niet en ook tunnels voor het autoverkeer zijn uit voorzorg gesloten.

De tunnels moesten dicht omdat het personeel dat de tunnels monitort in het stationsgebouw werkt. In de ring rond het centrum staat het verkeer vast of rijdt het langzaam. "Wat de impact op de avondspits zal zijn, is voorlopig niet duidelijk", zegt een woordvoerder van Brussel Mobiliteit tegen het Nieuwsblad.

Vlak na de bommelding mochten treinen wel langs het station rijden, zonder te stoppen. Inmiddels mag dat ook niet meer, meldt spoorbeheerder Infrabel aan Belgische media.