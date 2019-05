Zes partijen in provinciebestuur Gelderland

Gelderland krijgt een provinciebestuur dat bestaat uit VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP. De partijen zijn het daarover eens geworden en presenteren vanavond de uitkomst, melden regionale media.

De zes partijen die in het college van Gedeputeerde Staten gaan samenwerken, hebben met 33 zetels een ruime meerderheid. De VVD krijgt twee gedeputeerden, van wie Christianne van der Wal de enige vrouw in het nieuwe college wordt. Zij is landelijk partijvoorzitter van de VVD en nu nog wethouder in Harderwijk.

De andere vijf gedeputeerden zijn mannen: drie Peters en twee Jannen. Het zijn Jan Markink (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van 't Hoog (ChristenUnie, mede namens de SGP). Ook de commissaris van de koning, John Berends (CDA) is een man.