MVV-supporters doneren '9 ton' aan noodlijdend Roda JC

Fans van MVV Maastricht hebben dit weekend negen tonnen achtergelaten bij het Roda JC-stadion in Kerkrade. Ze steken de draak met de concurrent, die in diepe financiƫle problemen zit.

Supportersvereniging Angel-Side zit achter de actie. Op de tonnen hing een spandoek met de tekst 'Hier negen ton voor RJC, met de groeten van MVV.'

Het voortbestaan van Roda JC hangt aan een zijden draadje. Voor het komend seizoen is er een tekort van 900.000 euro. Voor 15 juni moet de voetbalclub een sluitende begroting hebben ingediend bij de KNVB.

Faillissement?

Eigenaar Frits Schrouff - die zo'n 80 procent van de club in handen heeft - is niet langer bereid geld in de club te steken. Als er niet snel een nieuwe investeerder is, zal hij faillissement aanvragen, schrijft 1Limburg.

Morgen komen de aandeelhouders bijeen voor een vergadering. Daar is ook de gemeente Kerkrade bij aanwezig, als eigenaar van het Parkstad Limburg Stadion.