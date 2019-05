Weer gevangenisrellen in Brazilië: zeker 15 doden

Bij rellen in een gevangenis in Brazilië zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen. De rellen begonnen gistermiddag (lokale tijd) in de gevangenis in Manaus, in het noordwesten van het land. De rellen zijn inmiddels onder controle.

De gevangenen zouden elkaar met zelfgemaakte wapens te lijf zijn gegaan. Onder de doden zijn alleen gevangenen.

Het is niet de eerste keer dat er rellen uitbreken bij deze gevangenis. In januari 2017 kwamen 56 mensen om bij enorme rellen.

De overvolle gevangenissen in Brazilië zijn berucht vanwege de geweldsuitbarstingen. De achtergrond van het geweld is bij de meeste rellen een strijd om de macht tussen de drugsbendes Primeiro Comando da Capital uit São Paulo en Família do Norte uit het noorden. Beide kampen willen de controle over de drugshandel, binnen en buiten de gevangenissen.