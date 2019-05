OM lanceert eigen parfum in strijd tegen xtc-labs

Anijs

"Als je dit ruikt in de natuur, denk je 'gut, anijs'. Ik maak die koppeling niet met xtc. En nu wel", zegt een vrouw na uitleg over de geur en de campagne. En dat is precies de bedoeling van het OM. Volgens officier van justitie Lars Stempher worden criminelen steeds handiger in het verbergen van hun drugslabs voor politie en justitie.

"Onder het motto: eens geroken wordt later herkend", hoopt Stempher dat mensen zich sneller bij de politie melden als ze de geur opmerken. Vooral omdat er bij een lab altijd het gevaar bestaat van giftige stoffen, gassen, brand en ontploffing. Daarnaast zijn de afvallozingen op open water of het riool ook een risico voor de gezondheid en het milieu.

Reclamebureau

Dat de campagne in Den Bosch begon is niet toevallig: de provincie Brabant kent de hoogste dichtheid aan opgerolde drugslabs. Landelijk werden er vorig jaar 82 van die labs gevonden en 79 opslaglocaties van chemicaliƫn. Er werd 292 keer drugsafval gedumpt.

Twee officieren van justitie uit Zwolle zijn het brein achter de campagne. Zij ontwikkelden samen met een reclamebureau de geurcampagne. De parfumflesjes en geurkaarten worden nu landelijk verspreid over politiebureaus. Daarnaast hoopt het OM dat andere gemeenten het voorbeeld van Den Bosch volgen en hun eigen XTACY-promotieteams de straat op sturen.